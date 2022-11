1 miljoen euro: bizarre opbrengst Team Westland

De buurtsuper blijft in dit dorp: ‘Oude mensen met hun rollator, die kon ik toch niet in de steek laten?’

Een dorp zonder supermarkt? Daar is de ziel uit verdwenen, stelt supermarkteigenaar Robert Pruijssers uit Stompwijk. Hij is dan ook dolblij dat zijn buurtsuper een nieuw leven is gegund. ,,Het scheelde maar een haartje of er was hier niets meer.”

19 november