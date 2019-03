10-jarige helpt kinderen uit de gevangenis

Even over uw eerste spel: uit de gevangenis ontsnappen, dat mag toch helemaal niet?

,,In dit geval mag dat wel hoor, want het is de bedoeling. En het is nog best moeilijk. Je krijgt aanwijzingen, maar je weet niet meteen wat je dan moet doen.‘’



Hoe kwam u op het idee om een eigen bedrijf te starten?

,,Dat heb ik van mijn broer. Hij is al 13. En zit in de lasergame-verhuur. Een jaar geleden ben ik begonnen. Wij zijn heel ondernemend.‘’



Doet u alles zelf of heeft u ook personeel?

,,Ik kan veel zelf, maar niet alles. Mijn vader is gelukkig heel handig. Hij doet de elektronicadingetjes waar ik nog niet zoveel van afweet.''