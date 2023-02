100-jarige gymnastiekvereniging DOS krijgt koninklijke erepenning

Technische Dienst Dit bijzondere plaatmate­ri­aal kan de bouwindu­strie uit de stikstof­cri­sis helpen

De bouwwereld staat behoorlijk op zijn kop. Veel projecten worden geschrapt of lopen vertraging op omdat we midden in een grote stikstofcrisis zitten. Alternatieven waarbij minder stikstof wordt uitgestoten, zijn dus meer dan welkom. Het Haagse MAGOXX meent uitkomst te kunnen bieden met een interessant alternatief voor met name de prefab-industrie.