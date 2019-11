13-jarige Finn met zijn broertjes op de bres voor gewonde diertjes en Wildopvang Delft

De gemeentes van Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben binnenkort met de 13-jarige Finn wel een heel bijzondere inspreker. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de wildopvang in Delft, die door het wegvallen van een grote sponsor met uitsterven wordt bedreigd.

,,Mijn broertjes Tim (11 jaar), Thijs (9 jaar), Ian (7 jaar) en ik brengen heel vaak een verzwakt of gewond diertje naar deze opvang”, schrijft Finn aan de gemeenteraden. ,,Meestal doen we dan wat geld in de pot, maar ik las laatst dat voor elk dier wel vijftig euro nodig is om voor ze te zorgen.” Hij hoopt daarom dat de gemeentebesturen de wildopvang, ook actief in Zoetermeer, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, financieel willen ondersteunen.

,,Het gevolg hiervan kan zijn dat al die dieren die in deze regio worden gevonden doodgaan omdat mensen niet veel verder willen rijden om ze naar een andere opvang te brengen. Het is onze taak als mensen om voor ze te zorgen als ze dat zelf niet kunnen, wij hebben er tenslotte ook voor gezorgd dat hun leefgebied steeds kleiner wordt. Het is niet alleen goed om voor een dier te zorgen, maar het is ook heel erg leerzaam.

Tekst gaat verder onder het facebookbericht.

Vergadering

,,We worden nooit geweigerd als we vragen of we een diertje mogen brengen, de mensen die daar werken verdienen eigenlijk een lintje van de gemeente. We zouden zelfs graag in uw vergadering willen vertellen waarom wij vinden dat er geld voor de wildopvang moet komen. We willen graag helpen.”

De wildopvang zamelde zelf al geld in en kan daarom tot en met april 2020 voortbestaan. Hij gaat met de Tweede Kamer, de provincie en gemeenten in gesprek over structurele ondersteuning.

Wij gingen begin deze maand langs bij de Wildopvang om te praten over de problemen. Bekijk hieronder de beelden.