150 graven vernield op begraafplaats Beukenhage: ‘Dit is echt ongekend’

De graven werden in de nacht vernield. Rond half twee kwam er een melding van geluidsoverlast bij de algemene begraafplaats. Mede door de stortregen werd toen niks opgemerkt. De politie is momenteel bezig met een groot onderzoek dat naar de dader of daders moet leiden. Mede daarom cirkelt er momenteel een helikopter boven de begraafplaats. Ook worden bewoners van de huizen in de buurt gevraagd of ze iets verdachts hebben gezien of gehoord.



De beheerder van Beukenhage gaat namens alle gedupeerde families aangifte doen. Nabestaanden worden geadviseerd om schade aan de graven van hun geliefden snel door te geven, zodat alle vernielingen in één keer kunnen worden gemeld.