2000 euro aan gereedschap gestolen: 'Je verwacht het niet in Westland'

Woest is hovenier John Vos. Afgelopen dinsdag werd er voor 2000 euro aan werkgereedschap uit zijn bedrijfswagen in Westland gestolen.

Zijn ‘jongens’ waren aan het werk bij een klant in de omgeving van sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk toen de dieven toesloegen. ,,De auto stond voor een groot gedeelte in de tuin en toch hadden zij de durf om er alles op hun gemak uit de bak te halen”, verzucht Vos. Brutaliteit ten top, aangezien de hoveniers gewoon aan het werk waren. Vos is des duivels. Niet omdat hij in zijn bedrijfsvoering werd gehinderd, maar omdat je met je handen van andermans spullen moet afblijven. ,,Het is de trots van mijn personeel.”

Quote Vanaf nu gaat alles achter slot en grendel – zélfs in Westland John Vos

Hoe zuinig zij daar ook op zijn, toch ging het mis. Een kwestie van te goed vertrouwen. ,,In Den Haag werden de spullen al in de auto bewaard, maar hier in het Westland? Je verwacht het gewoon niet.” Inmiddels komt hij daarop terug. ,,Vanaf nu gaat alles achter slot en grendel – zélfs in Westland.”