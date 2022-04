25 ‘Westlandse’ vluchtelingen uit Oekraïne kunnen nog steeds geen bankrekening openen

Prepaid

Binnen Westland zijn nu ongeveer 25 personen bekend die nog geen bankrekening kunnen openen. Zij zijn al wel geregistreerd bij de gemeente. Om toch over het leefgeld te kunnen beschikken, biedt de gemeente Westland hen een tijdelijk alternatief in de vorm van een prepaid pinpas . ,,We zien het probleem met het openen van een bankrekening in de hele regio en in heel Nederland”, zegt een woordvoerster van de gemeente Westland. ,,Het lukt niet als mensen geen paspoort of ID-kaart met biometrische kenmerken hebben. Banken overleggen om dit op te lossen.”