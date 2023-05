27 nieuwe appartementen in oud postkantoor: ‘Wij willen Westlandse starters bereiken’

Op safari door de Westlandse kassen: geen leeuwen en olifanten, maar wel 5000 hommels

In Tanzania ga je op safari op zoek naar de ‘Big 5’: een luipaard, leeuw, olifant, neushoorn en buffel. Tijdens de Westland Safari zie je die vijf dieren in elk geval niet, maar wel heel veel andere dingen die in kassen groeien en bloeien. En het is tegelijkertijd een fraai stukje ‘sightseeing’ door de Glazen Stad. Het AD stapte de bus in voor de gloednieuwe Westland Safari door planten-, tomaten- en druivenkassen.