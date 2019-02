30-jarige ’s-Gravenzander stalkt presentatrice Astro TV: ‘Ze heeft me letterlijk verliefd gemaakt’

,,Daniëlle heeft me letterlijk verliefd gemaakt’’, vertelt de ’s-Gravenzander vandaag aan de rechter. Hij stuurde haar met Sinterklaas een mooi sieraad van 150 euro. Ze kreeg in januari een sms’je met de tekst ‘ik verheug me om samen op huwelijksreis te gaan’. Hij reed al drie keer naar Daniëlles woonplaats Enschede en bezocht daar de Mediumschool Soulconnections waar ze lesgeeft.



Daarbij liep hij haar ook eenmaal tegen het lijf. Een nieuwe confrontatie met haar devote fan ziet de vrouw van Astro TV, een programma over paranormale zaken, niet zitten. Tijdens de zitting vandaag is ze afwezig. Haar advocate voert het woord. Die doet uit de doeken dat Daniëlle al langer ongewenste mailtjes en berichten van de ’s-Gravenzander ontvangt.



In augustus vorig jaar kreeg hij van de politie al te horen dat hij geen contact meer moest zoeken met de vrouw. Dat hielp niet. Vervolgens stuurde de advocate van Daniëlle een officiële waarschuwing. Dat had evenmin resultaat. Tijdens de zitting snapt de man niet goed waarom Daniëlle geen contact met hem wil. ,,Ik ben een hele goeie jongen.’’