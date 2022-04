30 Vluchtelingen naar pand aan Arckelweg in Poeldijk, Sportservice Zuid-Holland verhuist eerder

Team Sportservice Zuid-Holland, een organisatie die instellingen, organisaties en verenigingen die zich bezighouden met sport en bewegen helpt en ondersteunt, was veertig jaar gevestigd aan de Arckelweg in Poeldijk.

,,In de afgelopen veertig jaar hebben we hier met veel plezier gewerkt”, zegt provinciaal manager Harry Akkermans van Team Sportservice Zuid-Holland. ,,Wij gaan in de zomer verhuizen naar een nieuwe locatie in Capelle aan den IJssel en hebben in samenspraak met de gemeente Westland onze plannen naar voren gehaald. Wij zijn een stichting die maatschappelijke doelen nastreeft en we dragen hiermee graag ons steentje bij aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen.”