3500 huishoudens hebben energietoeslag van gemeente gekregen, loket voorlopig nog open

Het aanvragen van een energietoeslag bij de gemeente Westland kan ook de komende maanden nog. Het loket was per 1 december dicht gegaan, maar op aandringen van raadslid Mireille van der Stelt van GemeenteBelang Westland heeft de gemeente de termijn om de energietoeslag aan te vragen verlengd. Ruim 3500 huishoudens in Westland hebben de energietoeslag al ontvangen.

,,Het loket was per 1 december gesloten, terwijl het Rijk het geld van dit jaar tot eind juni volgend jaar verstrekt”, aldus een woedende Mireille van der Stelt, raadslid van GemeenteBelang Westland, die de wethouder direct om opheldering vroeg. ,,Het loket is weer per direct geopend en de energietoeslag kan nu ook tot 1 juni volgend jaar aangevraagd worden.”

De energietoeslag is een maatregel van het kabinet om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen. Deze energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van dit jaar. Op 12 april heeft het Westlandse gemeentebestuur besloten om de energietoeslag beschikbaar te stellen aan de doelgroep van huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Ook de inwoners die net 50 euro per maand boven die grens zitten, komen in aanmerking.

3500 huishoudens

Al ruim 3500 huishoudens hebben in Westland de energietoeslag ontvangen. Het bereik van de energietoeslag is daarmee groot. Landelijk is er de indruk dat er huishoudens nog niet zijn bereikt. Daarom worden er oproepen gedaan om nog aanvragen in te dienen. Andere gemeenten nemen nog de gehele maand december aanvragen in.

Westland wil hierbij aansluiten en daarom is besloten om de aanvraagtermijn te verlengen met een maand tot en met 31 december. Ook daarna blijft het energieloket open. In Westland fungeren de buurtinformatiepunten als energieloket. Inwoners kunnen ook volgend jaar bijzondere bijstand aanvragen voor energiekosten en als bij de beoordeling blijkt dat de aanvrager in aanmerking komt voor energietoeslag, dan keert de gemeente die toeslag alsnog uit.

