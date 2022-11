450 exemplaren van jubileumboek Westlandia terug naar drukkerij: ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’

Hinderlijke vlekken

Schade

In Meppel zijn de 450 geretourneerde boeken door vier mensen onderzocht om te bezien hoe de schade kan worden hersteld. ,,Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt”, zegt relatiebeheerder Arjan Koster. ,,Het spreekt voor zich dat we erg geschrokken zijn. We gaan met man en macht proberen om alle fouten recht te zetten, zodat de Westlandianen zo snel mogelijk kunnen genieten van het schitterende boekwerk. We maken veel drukwerk, maar dit is weer een van de bijzondere pareltjes die we mochten verzorgen. Triest dat het zo gelopen is, maar we maken het goed.”