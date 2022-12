45ste Kom in de Kas Westland aan de Harteveldlaan in Honselersdijk

In Nederland worden op een oppervlakte van maar liefst 16.000 voetbalvelden heel veel verschillende producten onder glas geteeld. In de hele glastuinbouwsector, van productie, toeleveranciers, tot aan veilingen en handel zijn ongeveer 250.000 mensen werkzaam. Kom in de Kas Westland is het evenement waarop tuinders zich aan het grote publiek kunnen presenteren als een innovatieve, duurzame en professionele sector.

Van alles te beleven

Tijdens Kom in de Kas Westland is er van alles te beleven. De komende periode zal de Westlandse organisatie via de website komindekas.nl/locaties/westland en de Facebookpagina Kom in de Kas Westland melden wat er allemaal te doen zal zijn tijdens het evenement.

Kom in de Kas is halverwege de jaren 60 ontstaan in Westland. Toen werden open dagen georganiseerd bij de opening van nieuwe glastuinbouwgebieden. Tijdens de Floriade in Rotterdam in 1960 waren consumenten al enorm enthousiast over een presentatie van de groenteteelt en toen vroegen ondernemers in de tuinbouw zich af of je mensen niet eens in echte kassen moest laten kijken. Het succes daarvan leidde in 1972 tot een open dag bij de opening van het tuinbouwgebied Sion (Rijswijk). In 1977 werd voor het eerst de naam Kom in de Kas gebruikt.