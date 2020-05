6 jaar cel geëist tegen Mexicaan voor betrokkenheid bij grootschalige productie van drugs in lab Wateringen

UPDATETegen Jesus P. V. is zojuist een celstraf geëist van zes jaar voor betrokkenheid bij grootschalige productie en bezit van drugs in een lab in Wateringen. De 40-jarige Mexicaan werd februari vorig jaar aangehouden in het bedrijfspand waar het lab zat. In het pand werden honderden kilo’s drugs gevonden met een straatwaarde van ongeveer 80 miljoen euro.

De inval in februari vorig jaar in een Wateringse loods deed Westland op de grondvesten schudden. Er werd 500 kilo van het extreem verslavende ‘crystal meth’ gevonden. De drugs zou een straatwaarde van maar liefst 80 miljoen euro vertegenwoordigen. Nog eens 340 kilo was vermoedelijk al verkocht.

Er stonden grote vriezers, ijsemmers vol crystal meth, tafels met ventilatoren en heel veel zakken. In poedervorm ging het naar binnen en in de zo gewilde kristallen ging het de deur weer uit. ,,Crystal meth is wellicht een van de gevaarlijkste drugs die op de markt is, bijzonder verslavend en met een verwoestende uitwerking op de mensen die het gebruiken”, omschreef de officier van justitie gisteren.

Een nieuwe ontwikkeling in Westland, waar het vaak toch altijd over wietkwekerijen ging. Ook nieuw: er werden drie Mexicanen aangehouden in het Wateringse drugslab, samen met twee mannen uit de Dominicaanse Republiek en een Rotterdammer. De rechtszaak tegen de Mexicaanse verdachten begon gisteren met Jesus P. V. (40).

2000 dollar

Net als tijdens eerdere zittingen, verklaarde hij gisteren dat ene ‘Jorge’, die hij in een Mexicaanse sportschool trainde, hem ronselde. Jesus zou in het buitenland in de bouw gaan werken. Hij had daar geen ervaring mee en wist ook niet wat hij exact zou gaan doen, maar kon wel 2000 dollar per maand tegemoet zien.

Eenmaal in Nederland kwam hij in een appartement terecht met vijf anderen mannen. Ze werden gedwongen in de loods te werken. ,,Ik maakte schoon. Doorzichtige, solide kristallen, daar zat poeder op. Dat moest ik eraf halen met een mesje en een kwastje.” Hoewel hij zijn familie kon bellen en het appartement vrij kon verlaten, was hij in feite niet vrij, verklaart hij. ,,Ze dreigden mijn familie iets aan te doen. Ik kom uit een land waar je een bedreiging serieus neemt.”

Quote Hij komt uit een land waar 30.000 moorden per jaar worden gepleegd Advocaat

Zijn advocaat benadrukte dat later ook nog eens, toen hij vroeg om ontslag van rechtsvervolging vanwege psychische overmacht. ,,Hij komt uit een land waar 30.000 moorden per jaar worden gepleegd.” De raadsman verweet het Openbaar Ministerie ook dat er geen enkel onderzoek was gedaan naar de vermeende Mexicaanse ronselaar Jorge, de Nederlandse contactpersoon Eduardo en een ‘Turkse man met een keppeltje’ die ook vaak bij de loods was gezien.

Code

De officier van justitie geloofde echter niet dat V. een ‘labslaaf’ was. Onder meer omdat V. ‘het achterste van zijn tong niet laat zien’. Bovendien had de Mexicaan de sleutel van zijn appartement en beschikte hij over een telefoon met encryptie waarvan hij de code niet wilde geven. Het ging er bij het OM niet in dat de mannen dagelijks vele uren in de loods waren en niet wisten dat er drugs gemaakt werden. Daarom eiste ze zes jaar gevangenisstraf.

V. benadrukte aan het einde van de zitting: ,,Berecht me niet omdat ik een Mexicaan ben, want ik weet niets van de dingen die hier werden gezegd.”