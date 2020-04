600 miljoen euro voor sierteelt en voedingstuinbouw: ‘Trots dat overheid de tuinbouw niet laat vallen’

even bellen met Arts van corona-afdeling roept kinderen op om tekeningen te maken: ‘De witte muren zijn nu nog erg leeg’

15:04 De corona-afdeling van verpleeghuis de Bieslandhof in Delft is vorige week maandag geopend, maar de muren zijn nog erg kaal. Het mag huiselijker, vindt arts Sebastiaan van Beek. Daarom roept hij kinderen via een filmpje op Facebook op om hun tekeningen in te sturen.