71-jarige fietser overleden na aanrijding in ’s-Gravenzande

Orchideeën­te­lers het hardst getroffen door hoge energie­prij­zen: ‘Je kunt niet je hele bedrijf uitzetten’

Telers van potorchideeën worden van alle tuinders momenteel het hardst getroffen door de torenhoge energieprijzen. Een kwart van de kassen in Nederland waarin orchideeën worden gekweekt is noodgedwongen al uit productie. Dat is volgens Glastuinbouw Nederland een zorgelijke situatie die ook de werknemers van deze bedrijven treft. Veel vaste en tijdelijke werknemers dreigen hun baan te verliezen.

12 oktober