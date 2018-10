95-jarige Wim maakt eerste vliegreis: 'Het was uit de kunst!'

Hij had het veel eerder moeten doen, zo'n reis met het vliegtuig, zegt Van Luyk. Ondanks dat hij blij is om weer vaste grond onder zijn rolstoel te voelen. Van de eerste vliegreis uit zijn leven én de vakantie met de hele familie in Barcelona heeft hij intens genoten. ,,Het was uit de kunst!”



Van Luyk ging veertig jaar geleden een keer met de auto naar de Italiaanse Bloemenrivièra, maar verder bleef hij samen met zijn vrouw vooral in de buurt van het Westland. Zijn vrouw, die eind vorig jaar overleed, was niet zo'n reislustig type, vertelt Van Luyk. ,,We gingen wel op vakantie, maar bleven verder altijd in Nederland.”



In zijn eentje naar het buitenland zat er ook niet in. ,,Mijn vrouw was altijd een beetje bang. Als ik naar buiten ging, vroeg ze of ik wel voorzichtig deed. Het liefst wilde ze dat ik niet alleen op stap ging. Vooral toen haar zicht slecht werd.”



De kinderen en kleinkinderen van het stel daarentegen vliegen de hele wereld over. Zo reist kleinzoon Sven voor zijn semiprof-wielrencarrière onder meer naar China en verkent kleindochter Birgit de wereld voor het reisbureau waar ze werkt.