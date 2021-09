Aad Verduijn is trots op het wonder dat Westland is: ‘Je krijgt hier sciencefiction te zien’

De Westlandse uitvinder Aad Verduijn (65) kan meer dan systemen uitvinden om het niveau in een regenwatersilo te meten. Hij kan ook praten over het wereldwonder dat Westland voor hem is. ,,De gemiddelde Hagenees denkt dat we een paar gif strooiende boertjes op klompen zijn die het wel aardig doen in kassies in het Westland. De waarheid is dat ten zuiden van Den Haag dagelijks hypermoderne technische én oeroude biologische systemen op het hoogste niveau samenwerken. Dat in Westland sciencefiction is te zien weten ze wel in China, Rusland en Amerika maar op de Valkenboskade of het Veluweplein hebben ze geen idee wat hier allemaal te beleven is.’’