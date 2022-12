Aanrijding tussen twee auto’s op Veilingroute: één voertuig belandt in het water

Kim is geluksjuf: ‘Het belangrijk­ste is dat zij inzien en leren accepteren dat niet iedereen altijd gelukkig is’

Na 21 jaar voor de klas te hebben gestaan, begon het bij Kim van Raamsdonk te knagen. Het leven is meer dan rekenen, taal en schrijven. Veel belangrijker is het hoe iemand in zijn vel steekt. De Westlandse gooide het over een andere boeg en werd geluksjuf.

