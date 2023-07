Aardwarmte Vogelaer wordt onderdeel van Westlandse warmtenet: ‘Vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemmen’

Arcade levert 66 sociale huurappar­te­men­ten in De Lier op, Tessa (23) krijgt de eerste sleutel

Nieuwbouwproject Liermolen in De Lier, met 66 sociale huurappartementen, is klaar. Patricia Rolink, teamleider Verhuur bij Arcade, heeft maandag de eerste sleutel uitgereikt aan de Lierse Tessa Bijl (23). ,,We maken veel bewoners blij met een nieuwe duurzame woning.”