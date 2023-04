Aardwarmteboring Wippolderlaan weer stap dichterbij dankzij toekenning subsidie

Het boren naar warm water in het kader van het aardwarmteproject Wippolderlaan in Wateringen is weer een stap dichterbij gekomen. Met het toekennen van een nieuwe subsidie, waarvan de hoogte nog niet exact bekend is, kunnen HVC en de warmtecoöperatie Wippolderlaan verder met de ontwikkeling van het project. Uniek aan de subsidie is de vereiste dat ook woningen worden aangesloten op het warmtenet.