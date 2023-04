Aardwarmteproject Polanen gaat tuinders én woningen voorzien van warm water

Westland doet aan dorpspoli­tiek en dat is misschien helemaal niet erg

In Rotterdam wordt het geld verdiend, in Den Haag wordt het verdeeld en in Amsterdam uitgegeven. Het is een opvatting die in de havenstad nog altijd op veel aanhangers kon rekenen. Het bijbehorende gevoel van miskenning en achterstelling leeft ook in de kleinere Westlandse kernen. Deze dorpsbewoners menen dat ze bij de verdeling van het geld aan het kortste eind trekken. Westlandse politici strooien daarom met miljoenen om dit chagrijn te bestrijden. Tot afgrijzen van diegenen die menen dat zij daarmee het algemeen belang uit het oog verliezen.