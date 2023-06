Aardwarmteproject Polanen vertraagd ondanks voorspoedige boring: ‘Kwekers krijgen later warm water’

Plots zakt de straat weg! Sinkholes in opmars: ‘De kans dat het misgaat wordt alleen maar groter’

Waarom is de weg ineens weg? Een gat van een kleine vierkante meter veroorzaakte in de Rijswijkse Trompetstraat deze week een lastige hindernis voor inwoners en passanten. Het was niet de eerste sinkhole in de Haagse regio. ,,Veel verkeer kan het laatste zetje geven.’’