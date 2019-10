Acht vragen en antwoorden over het tomatenvirus: 'Het is stevig, niet kapot te krijgen'

Wat is het Tomato Brown Rugose Fruit-virus (To BRFV)?

Het ToBRF-virus kan een enorme financiële strop voor een teler betekenen. Door het zeer infectueuze virus, dat onder meer tomaten- en paprikaplanten aantast, sterven de planten af en wordt de opbrengst minder. Bovendien gaan de vruchten en de bladeren er raar uitzien. Voor zover bekend is het virus een gevaar voor alle tomatensoorten. Het ToBRF-virus is niet gevaarlijk voor mens en dier.