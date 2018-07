Achthonderd wandelaars trotseren de hitte tijdens de Strand6Daagse

Video Geschiede­nis komt tot leven in Hoekse bunkers

9:11 Hoe was het om te leven als een Duitse soldaat in een Hoek van Hollandse bunker tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat werd afgelopen weekend nagebootst door de Dutch Re-Enactment Group '40-'45 in het Antlantikwall-Museum in Hoek van Holland.