Actie tegen illegale bewoning: groot tentenkamp in duinen tussen Westland en Den Haag ontruimd

‘Flora en fauna wordt hersteld en (er is, red.) hulpverlening voor de ‘bewoners’’, laat agent Jerry Hendrikx op Twitter weten. In Solleveld werden veel vuilnis en tentjes gevonden. Zover bekend is er niemand in het tentenkamp aangetroffen, laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten.

Hilde Palland heeft namens de CDA-fractie in de Tweede Kamer vragen gesteld aan ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de huisvesting van seizoenwerkers in Westland. Die zouden namelijk in tenten en hutjes wonen door een gebrek aan huisvesting in de gemeente. Of het in dit geval in de duinen tussen Den Haag en Westland ook om arbeidsmigranten gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.