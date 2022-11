Actiepunten voor schoner water: meer handhaving en lekkages beter in beeld

Europese wetgeving

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is Europese wetgeving die moet leiden tot schoon oppervlaktewater in 2027. Binnen de KRW zijn normen gesteld aan de ecologie, chemie en nutriënten in het oppervlaktewater. Sinds het eerste afsprakenkader in 2014 is de kwaliteit van het oppervlaktewater flink verbeterd, maar die verbetering is de afgelopen twee jaar gestagneerd. Met dit nieuwe afsprakenkader worden extra acties en maatregelen ingezet om de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen via het restwater vanuit de glastuinbouw in 2027 terug te brengen tot bijna nul.