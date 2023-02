Acties werknemers FloraHolland voor beter loon dichtbij: ultimatum tot vrijdagmiddag

Hein (85) zit liever op dementie-afdeling dan tussen de koude kak: ‘Het is hier veel warmer dan in Den Haag’

De Westlandse Hein Maat (85) zit liever op een afdeling met dementerende mensen in de glazen stad dan in een Haags verpleeghuis tussen de koude kak. Hij moet zich wel aanpassen aan zijn nieuwe leefomgeving. Zijn medebewoners gaan dat namelijk niet doen. ,,Soms is het best een opgave.”