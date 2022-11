Actuele Westlandse bommenkaart: grote kans op projectielen langs kust en in Staelduinse Bos

met video Gewonde bij overval in Stadshart Zoetermeer, twee verdachten slaan op de vlucht

De politie is zaterdagavond met spoed opgeroepen in verband met een overval in een appartementencomplex in het Stadshart van Zoetermeer. Bij de overval is iemand gewond geraakt. Twee verdachten zijn na de overval op de vlucht geslagen.

