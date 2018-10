Acuut remmen voor een ‘flitsbus’ veroorzaakt botsing

Dode bij geweld Delft is zoon van politie-agent

21:03 De 18-jarige Zoetermeerder die gisterochtend op de stoep van het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer zwaargewond werd aangetroffen en in datzelfde ziekenhuis is overleden, is de zoon van een politie-agent. Vermoedelijk is de jongen het slachtoffer van kogels die maandagochtend in Delft zijn afgevuurd door een collega van zijn vader.