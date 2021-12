ADHD’er Renzo (13) wil huiswerk niet maken en legt schoolwifi plat: ‘Dankzij klauteren is hij nu een ander mens’

‘Je kunt meer ontdekken in een uur spelen dan in een leven lang praten’, is volgens Pepijn van Duijvenboode het motto van de 2SUR5 Academy. Deze avontuurlijke plek in Wateringen, op de grens van Westland en Delft, heeft het leven van Renzo veranderd. Volgens mede-oprichter Van Duijvenboode kunnen jongeren er spelend leren onderzoeken waar hun kwaliteiten liggen. ,,We zijn anders dan andere jeugdhulpverleningsinstanties”, legt hij uit. ,,Leren door doen is de kern van onze methodiek. We hebben een actiegerichte benadering: activiteiten worden ingezet als middel. En we gaan ook best ver in het leveren van maatwerk. Het verhaal en de vraag van de jongeren staan centraal. Waar ben je goed in? Waar word je blij van?”