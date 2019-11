Advocaat van verdachte in moordzaak Iwona Galla Naaldwijk wijst naar Poolse man

De Haagse rechtbank laat nog eens vijf getuigen verhoren over de dood van de Poolse Iwona Galla in 2003 in Naaldwijk. Dit wordt gedaan op verzoek van de advocaat van Mustafa A. (47) uit Maassluis, die volgens het OM de vrouw in het wietpand om het leven heeft gebracht.

De vrouw zou zijn gewurgd en geslagen toen ze in de woning was, waarschijnlijk om wiettoppen te knippen. Mogelijk dat een inbreker, die de wiet wilde stelen, haar om het leven heeft gebracht. De verdachte uit Maassluis ontkent dat hij de vrouw heeft gedood. De Turkse man werd eerder dit jaar aangehouden omdat er dna van hem is aangetroffen onder een vingernagel van Galla.

Poolse gemeenschap

Getuigen die nu nog verhoord gaan worden zijn op één na afkomstig uit de Poolse gemeenschap. De advocaat van Mustafa A. denkt dat een Poolse man iets te maken kan hebben met de dood van Iwona Galla. ,,Iedereen in de Poolse gemeenschap wees destijds naar hem”, aldus de advocaat woensdag bij de Haagse rechtbank.

De Poolse man heeft twee maanden na de dood van de Poolse vrouw een verklaring afgelegd bij de politie dat hij op de datum van de dood van Galla, 6 mei 2003, in Parijs verbleef. Een vriendin die bij hem was in de Franse hoofdstad, bevestigde dat verhaal tijdens het politieverhoor.

Volgens de advocaat van de verdachte uit Maassluis moet het ‘dubieuze’ alibi van de Poolse man nader onderzocht worden. Hij vindt het wel heel toevallig dat de Pool na de moord zich tien jaar schuil hield in Nieuw-Zeeland, een land waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft.

Dna aan linkerhand van Poolse vrouw

Het verzoek van de raadsman om Mustafa A. vrij te laten uit voorarrest werd woensdag afgewezen. De rechtbank vindt dat het dna-spoor van A. een ernstige aanwijzing is dat hij betrokken was bij de dood van Galla. De officier van justitie ging woensdag nog een stap verder. Ze noemde het dna van A. aan de linkerhand van Poolse vrouw ‘keihard forensisch bewijs’, dat voldoende moet zijn voor een uiteindelijke veroordeling.

Overigens is er op de rechterhand van de vrouw dna-spoor gevonden van twee personen, maar het is niet duidelijk van wie. De advocaat van A. gaat er vanuit dat zij door twee personen om het leven is gebracht.

De zaak wordt binnen drie maanden voortgezet.