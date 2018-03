Afhaalontbijt voor de 'luie' studenten

Dat ontbijten belangrijk is, weten we natuurlijk allang. Het wordt zelfs de belangrijkste maaltijd van de dag genoemd. Toch blijkt dat studenten nauwelijks de moeite nemen voor het ochtendmaal. ,,Ze slapen liever een half uur langer uit of treffen een lege kast aan. Het ontbijt overslaan of iets ongezonds eten uit de kantine lijkt vaak een veel gemakkelijkere oplossing", zegt Emma Doorduyn. De student technische bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool maakt zich er zelf ook schuldig aan. ,,Voor ons - scholieren - zijn de ochtenden lastig. We komen tijd tekort, waardoor (gezonde) ontbijtjes nog weleens over worden geslagen.'' Om iets aan dit 'probleem' te doen bedacht ze samen met een aantal mede-studenten breakfast@school. Dat is een ontbijtservice waarmee de student met een beperkt budget een gezonde start kan maken. Ook de Westlandse Sanne Scheffers en Zico van den Akker zijn betrokken. Zij ontfermen zich over de marketing en de personeelszaken.

Bedrijf

Wat begon als een schoolproject lijkt uit te monden in een waar bedrijf. Binnen vier weken begint een proef die moet uitwijzen of er animo is voor het afhaalontbijt. Studenten aan de TU Delft hebben de primeur. ,,Via onze website kunnen zij voor 3,50 euro een ontbijt samenstellen. Geïnspireerd op de schijf van vijf zal dit bestaan uit een belegd broodje en een stuk fruit. Ze moeten dan alleen nog op de ochtend zelf het ontbijt ophalen bij ons afhaalpunt op de campus. Easy does it", zegt Doorduyn. ,,Overigens'', vervolgt ze, ,,zijn alle producten die in de ontbijtbox zitten zo vers mogelijk. Zo worden de broodjes dezelfde ochtend nog belegd."



Na het ophalen van dit verantwoorde ontbijt is de student klaar om productief zijn of haar dag te beginnen. Ontbijten is namelijk niet alleen gezond, het zorgt ook voor betere studieresultaten, aldus Doorduyn. ,,Tijdens je slaap raken je bloedsuikerspiegel en je insulinegehalte uit balans. Door te ontbijten worden deze hersteld. Je geheugen krijgt als het ware een boost. Hierdoor kun je je beter concentreren gedurende de dag.''