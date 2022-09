Afrikaanse presidenten op bezoek bij Rijk Zwaan en World Horti Center: ‘Buitenland biedt genoeg kansen’

Hoog bezoek dinsdag voor Rijk Zwaan en het World Horti Center: de presidenten Macky Sall van Senegal en Akufo-Addo van Ghana kwamen een kijkje nemen in de Westlandse kassen. Het tweetal uit Afrika wilde zich graag laten informeren over en inspireren door de innovaties en technieken die de Westlandse glastuinbouwsector te bieden heeft.

Het World Horti Center ontving president Akufo-Addo van Ghana. Hij kreeg alles te horen over de unieke samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheid. President Macky Sall van Senegal bracht een bezoek aan Rijk Zwaan, waar hij werd bijgepraat over de ontwikkeling door Rijk Zwaan van gewassen met resistentie tegen veelvoorkomende plantenziekten in Senegal en betere bestendigheid tegen klimaatverandering.

,,De sector gaat door een lastige tijd, maar dit soort bezoeken aan het Westland laat zien dat het buitenland genoeg kansen biedt voor de tuinbouw en dat we hier een toonaangevende positie in hebben”, zegt Puck van Holsteijn, directrice van het World Horti Center over het bezoek. ,,De interesse was groot vanuit de delegatie, er was veel interactie met de sprekers en er is een zaadje geplant voor de volgende bijeenkomst.”

Plantenziekten

President Macky Sall van Senegal, vergezeld door de minister van Milieu en Duurzame Ontwikkeling, bezocht de kassen van Rijk Zwaan in De Lier, waar onderzoek wordt gedaan naar de effecten van plantenziekten op nieuwe gewassen. Door het selecteren en verbeteren van gewassen met een resistentie tegen plantenziekten die veel voorkomen in landen als Senegal is Rijk Zwaan in staat om boeren te helpen om hun oogsten te vergroten en gezond voedsel beschikbaar te krijgen op de lokale markt.

Volledig scherm President Akufo-Addo van Ghana werd bijgepraat over de glastuinbouw in het World Horti Center. © PR

,,Rijk Zwaan en onze lokale partner Agroseed werken samen om in Senegal de tuinbouwsector naar een hoger niveau te brengen”, zegt Heleen Bos, manager Foreign Development Projects bij Rijk Zwaan. ,,Door samen te werken met overheden in een publiek-private partnerschap kunnen we de impact vergroten, bijdragen aan duurzame ontwikkeling en ondervoeding tegengaan.”

