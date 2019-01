Afrit A4 afgesloten door geschaarde vrachtwagen

Vraag bij het nieuws Is het slim om nu een huis te kopen?

12:20 In de rubriek Vraag bij het nieuws wordt iedere week een vraag gesteld bij nieuws van de afgelopen week. Deze keer: Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is de ergste prijsstijging van huizen voorbij. Hoe verstandig is het om nu te gaan kopen?