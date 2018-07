'Agent Bokkenpootje' arresteert vrachtwagendief in zijn vrije tijd

Video Vrachtwa­gen­dief gepakt na zich klem te rijden op rotonde

10:31 Een man die gisteravond in een gestolen vrachtwagen reed, wist niet heel lang te 'genieten' van zijn daad. Op de rotonde op de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande kwam hij tot stilstand en was er geen beweging in het voertuig meer te krijgen.