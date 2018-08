Al jaren hoopt Bryan een paraplubar te openen in de winter

,,Ik sta met mijn rug tegen de muur", begint Franken. De eigenaar van Beachline Beach is al sinds 2016 bezig met het openen van een paraplubar. Zonder succes: het verzoek van Franken staat nog altijd 'on hold'. Er moet gewacht worden op een besluit over de kustvisie. Tot die tijd worden alle veranderingen in en rond het kustgebied in de wacht gezet.



En daar is Franken, naar eigen zeggen, bij uitstek de dupe van. ,,Ik heb netjes mijn huiswerk gemaakt, voldoe aan alle benodigde vergunningen, een natuurtoets, een bezwaarschrift welke 'gegrond' is verklaard en een wettelijk verstreken besluittermijn. En toch weigeren de wethouder en burgemeester een besluit te nemen. Zodra het woord 'paraplubar' valt, wordt mij zelfs de deur gewezen", verzucht de man.