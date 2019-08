Al uren grootschalige zoekactie naar vermiste zwemmer op strand Ter Heijde

Documentai­re over tuinder Peter Zuijder­wijk is een hit: 'Hé Petertje, ouwe kouwe tuinder'

11:32 Ineens was hij beroemd door de hoofdrol die hij speelde in de documentaire over de 'laatste kouwe tuinder in het Westland'. Daarin vertelt Peter Zuijderwijk uit Monster over zijn eigen, soms eigenwijze leven, dat van een tuinder zonder verwarming.