Alle bezwaren tegen verkeersherriebesluit verbreding van Wippolderlaan (N211) van tafel geveegd

Bewoners Zwethkade vrezen bak verkeersla­waai: ‘We zitten niet te wachten op nieuw Kleinpol­der­plein’

,,We zitten hier langs de Zwethkade echt niet te wachten op een nieuw Kleinpolderplein met een viaduct van negen meter hoog over de N211, want dan komt er nog eens een bak verkeerslawaai over ons heen”, zei omwonende Harry Holtkamp donderdag tijdens een rechtszaak over een geluidsbesluit rond de reconstructie van de Wippolderlaan (N211).

11 augustus