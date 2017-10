Alphons vlogt: Nieuwe Seniorenraad Westland

De Seniorenraad Westland organiseert 10 november om 13:15 uur in het nieuwe gemeentehuis van Naaldwijk een informatiemarkt voor senioren. Niet alleen het gemeentehuis is nieuw: ook de gehele Seniorenraad is een nieuw fenomeen. Alphons de Wit zoekt het uit.