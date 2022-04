Als het om opvang van vluchtelingen gaat, toont Westland ‘twee gezichten’

Sint Maarten bereidt zich in Den Haag voor op de Nations League: ‘Caribisch voetbal is technisch’

Het nationale voetbalelftal van Sint Maarten bereidt zich in Nederland voor op de Nations League tussen 3 en 14 juni. Hoe een land dat (nog) geen lid van de FIFA is zich wel uiterst serieus neemt en waarom het zo belangrijk is om te oefenen tegen Nederlandse amateurs. En misschien zien we Sint Maarten over een paar jaar wel terug op de Gold Cup of het WK. ,,Wie weet waartoe dit gaat leiden.”

28 april