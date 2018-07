'Als je 'reanimatie' hoort, doet dat zeker wat met je'

Kluin (32) uit Monster was vrijdagmiddag thuis aan het werk toen hij een oproep kreeg. Hij maakt onderdeel uit van de alarmploeg van de Monsterse reddingsbrigade die 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat staat. ,,Onderweg hoorden we dat het om een reanimatie ging. Dat doet zeker wat met je. Want vaak lopen die niet goed af."

Zo snel mogelijk haastte hij zich naar het strand want hij wist: elke seconde telt. Het ging om leven of dood. De persoon was al uit zee gehaald door strandbezoekers en de alarmploeg nam de reanimatie van hen over. Ook kwamen er ambulances bij, werd er een traumaheli opgeroepen en sprong de KNRM bij. Na de overdacht naar de ambulance bleek dat de man het niet had gered.

De tekst leest door onder de foto.

Volledig scherm © Reddingsbrigade Monster

,,We hebben het incident meteen met elkaar besproken. Je kijkt elkaar even goed in de ogen. 'We hebben er alles aan gedaan.' Op het moment van de actie denk je niet na. Het besef van wat er is gebeurd, komt erna pas."

De dag erna was het helaas weer raak. Een Poolse man was even het water in gegaan. ,,Hij kon niet zwemmen en raakte in paniek toen hij na een tijdje dobberen opeens niet meer bij de bodem kon." De strandwachters die patrouilles reden, haalden hem uit het water. Kluin ging met een andere ploeg zo snel mogelijk naar de zee.

Slalommen

,,Het was gigantisch druk op het strand, dus ik moest echt kriskras over het strand, slalommend om de badgasten heen. Dat is echt onwerkelijk. Maar al met al was het een super succesvolle hulpverleningen. We kregen op het strand nog een hartslag en hij ademde alweer. Dat is echt uitzonderlijk."

Er ging een zucht van verlichting door de ploeg heen. Want mede door wat er op vrijdag gebeurt was, gingen ze uit van het allerergste. ,,Gelukkig gebeurt dit niet zo vaak. Een reanimatie is uitzonderlijk, laat staan twee keer een oproep voor reanimatie in één weekend. We hopen dit niet nog een keer mee te maken. Gelukkig begreep ik net dat de Poolse man van de Intensive Care is afgehaald en op de verpleegafdeling ligt."

De incidenten hebben de reddingsbrigade nóg meer op scherp gezet. ,,Je merkt het aan iedereen. We zijn op alles voorbereid. En de teambuilding is op gang gekomen. Door dit soort incidenten zijn we nog beter op elkaar ingespeeld."

Kluin heeft nog wel een waarschuwing voor strandliefhebbers die graag in zee springen. ,,We hebben te maken met oostenwind, dus je drijft makkelijk en ongemerkt van de kust af en je kan dan moeilijk terugkomen. Daarnaast zijn er muien. Als mensen daarin terecht komen, raken ze vaak snel in paniek en dat is gevaarlijk."