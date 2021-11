Alternatief voor lelijke windmolens en ruimtevretende zonneparken: zonnepanelen op water

Broers Lievaart hebben na 9 maanden weer bloemen in onderge­sneeuw­de kas: ‘Je wereld stort letterlijk in’

Het was alsof er een woedende orkaan over Naaldwijk was getrokken. Beelden gingen de hele wereld over en de wereld van de broers René en Ful Lievaart stortte letterlijk in. Het was geen plaatselijke windvlaag, maar een enorme berg sneeuw die de kas van één hectare met freesia's met de grond gelijkmaakte. Nu, negen maanden later, staat de kas weer overeind en groeien er alweer bloemen in. ,,Een hectischer jaar kunnen we niet meer krijgen.”

6 november