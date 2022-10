Altijd gedacht dat we als Westlanders een stoer, hardwerkend en vooral sociaal volk waren

Tweedui­zend jaar oud schaaltje met naam, dat is alles wat we weten van soldaat Victor

Wie was Victor, de soldaat die in de eerste eeuw na Christus zijn naam in een aardewerk kerfde? Wie hij precies was zullen we nooit weten. Wel hoe hij leefde in het Romeinse fort in het huidige Ockenburgh. Met dank aan de afdeling Archeologie van Den Haag.

19 oktober