Amateur bloemschikker Ien schittert tussen de professionals

Een aangeboren gevoel voor kleur? Talent voor proporties? En een liefde voor bloemen? Iedere bloemschikker in onze regio wordt hierbij uitgedaagd zijn of haar talent aan te wenden en een werkstuk te maken voor de Nationale Zomerbloemententoonstelling, van 12 tot en met 15 september, in de Oude Kerk op het historische plein in het centrum van Naaldwijk.



Met de grootste bloemenveiling en de beste bloementelers ter wereld onder handbereik is het Westland bijzonder kleurrijk en welriekend. Tenminste, als je connecties hebt, of een baan in de bloementeelt. Heb je die niet dan blijft het mooiste van Westland achter het witte glas van de kassen verborgen. Hoe lekker de duizenden verschillende gerbera's, rozen, dahlia's en orchideeën ruiken, of hoe mooi ze er bij staan, blijft voor een gewone sterveling meestal verborgen.



Behalve tijdens de Nationale Zomerbloemententoonstelling in de Oude Kerk. Meer dan honderd telers presenteren hier het neusje van de zalm van hun oogst. Blauwe hortensia-bollen groter dan een voetbal, rozen die niet echt lijken, zo perfect en blauwe klokjes waar je stil van wordt, staan naast elkaar te pronken. Niet alleen voor de mooiigheid. De Zomerbloemententoonstelling heeft een belangrijke functie. De bedoeling van de tentoonstelling (sinds 1986) is om competitie tussen telers te bevorderen. De tentoonstelling is zeer professioneel, maar er is ook ruimte voor amateurs.



Ien de Brabander (71) uit Kwintsheul doet al jaren mee met de bloemschikamateurs op de Nationale Zomerbloemententoonstelling. Ieder jaar is er een thema en krijgt iedere aangemelde bloemschikker een budget om iets moois te creëren dat in de kerk kan schitteren naast de inzendingen van de telers.