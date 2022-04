Ambachtsweg blijft nog zeker twee jaar dicht: ‘Openstelling is niet veilig’

Column Wij hebben eieren gezocht, Kaag moet er op lopen

Is de mens een blunder van God of is God een blunder van de mens? De filosoof Friedrich Nieztsche kon er geen antwoord op vinden. Een kip/ei stelling. Gelukkig was met Pasen iedereen het haasje. Tenminste, als je naar Scheveningen wilde afreizen. Ik zou bij God niet weten waarom je dat zou willen, het is een terugkerend ritueel: met Pasen staan er files naar de boulevard die vele malen langer zijn dan de boulevard zelf.

