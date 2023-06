Amerikaanse Valley in Westland: Ford Mustang-evenement trekt veel bekijks

Honderden Fords Mustang bij Van der Ende Racing Inn

De parkeerplaats van Van Der Ende Racing Inn in Poeldijk verandert op zondag 4 juni in een heuse Amerikaanse Valley. Op deze locatie is dan een bijeenkomst van Ford Mustang-liefhebbers. De meeting begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis.