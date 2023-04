Angelique van Vliet (FVV) gaat alleen verder: nu elf fracties in de Westlandse gemeenteraad

Naaldwijks Oranjeco­mité stopt ermee na rel in feestweek: ‘We hebben geen inkomsten meer’

Koningsdag zonder Oranjecomité, het is bijna niet denkbaar. Toch gaat het dit jaar gebeuren in Naaldwijk. Het Oranjecomité is per direct gestopt en organiseert geen activiteiten meer op Koningsdag en 4 mei, de dag van de jaarlijkse dodenherdenking. ,,Zo ga je niet met burgers en vrijwilligers om.”