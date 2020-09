Anne en Paul waren duidelijk een match: ‘Iedereen zag het aankomen’

Anne: ,,Via de muziek. Hij speelt trompet en ik klarinet. We vielen in bij hetzelfde orkest.’’



Paul: ,,Na een repetitie stuurde ik haar een berichtje of ze een drankje wilde doen. Anne kon niet. Daarna stuurde ik haar een foto van mezelf met een biertje.”



Anne: ,,Die hangt daar aan de muur!”



Paul: ,,Een paar weken later hadden we muziekweekend van het orkest. Toen is de vlam overgeslagen en hebben we gezoend.”



Anne: ,,Dat zag iedereen aankomen. We waren duidelijk een match.”



Paul: ,,In september 2016 ontmoetten we elkaar en februari 2017 kregen we de sleutel van dit huis. Het is hard gegaan, maar we waren ook geen twintig meer. Anne wilde trouwens absoluut geen kinderen, maar ik heb haar gevraagd erover na te denken.”



Anne: ,,Ik vroeg moeders in mijn omgeving wat het moederschap voor hen inhoudt en betekent. Daarna was ik toch om. Ook het moment klopte. Met Paul vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Bij hem vond ik rust. Nu is de tweede op komst.”