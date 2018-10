Antoinette gaf de ziekte van Alzheimer 37 'gezichten'

In haar atelier aan de jachthaven in Schipluiden staan glazen vitrinekasten met verschillende werken. Opvallend is de grote rozerode roos. ,,Als je goed kijkt, dan zie je dat de bladeren niet zomaar blaadjes zijn maar eigenlijk profielen van een gezicht. Om de speldenprikken uit te beelden die de ziekte van Alzheimer uitdeelt, heb ik spelden in de klei neergelegd’’, vertelt Van Beurden, waarna ze de binnenkant ‘opent’. ,,Kijk, als je dit dekseltje eraf haalt, dan komt er een gouden roos tevoorschijn. Dat beeld liefde uit, wat van binnen zit maar waar je wel naar op zoek moet bij mensen met alzheimer.’’